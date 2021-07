Direttore finanziario società Trump si consegna autorità Ny

NEW YORK, 01 LUG - Allen Weisselberg, il direttore finanziario della Trump Organization, si è consegnato alle autorità di New York nell'ambito nell'attesa incriminazione per evasione delle tasse. Le accuse precise nei confronti di Weisselberg e della società dell'ex presidente non sono ancora note e saranno rivelate nel corso della giornata. Lo riportano i media americani. (ANSA).