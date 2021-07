Hong Kong: polizia contro attivisti pro-democrazia

PECHINO, 01 LUG - Gli attivisti pro-democrazia di Hong Kong sono stati perquisiti a Mong Kok, in un tentativo di manifestazione contro il passaggio dell'ex colonia britannica sotto la sovranità di Pechino, di cui oggi ricorre il 24/o anniversario. Secondo i media locali, la polizia sta cercando di ostacolare le iniziative. Il coordinatore di Student Politicism, Wong Yat-chin, è stato fermato a Soy Street, poco prima che il gruppo di attivisti studenteschi aprisse uno stand per strada, in base alle foto diffuse sui social media. La polizia, per l'anniversario, ha schierato ben 10.000 agenti, un terzo della sua forza totale. (ANSA).