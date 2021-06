Spagna, altri 49 positivi al Covid su volo Maiorca-Santiago

MADRID, 30 GIU - Le autorità sanitarie della Galizia (Spagna) hanno riscontrato la presenza di 49 persone positive al coronavirus su un volo atterrato ieri vicino a Santiago di Compostela e proveniente da Maiorca. Lo ha detto ai media iberici l'assessore alla Sanità della Galizia, Julio García Comesaña. Nei giorni scorsi, su questa isola delle Baleari è scoppiato un maxi-focolaio di Covid tra studenti in gita di fine anno scolastico. Almeno 33 dei casi positivi riscontrati sul volo Maiorca-Santiago sono legati a questo cluster, ha affermato Comesaña. In totale, hanno aggiunto le autorità sanitarie locali, sono state sottoposte a tampone 86 persone presenti sul volo. I dati potrebbero evolvere ulteriormente in quanto sono ancora in corso accertamenti sanitari su questo caso. (ANSA).