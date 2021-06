G20: Di Maio, multilateralismo necessario in sfide globali

MATERA, 29 GIU - "La pandemia ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale a emergenze che trascendono i confini nazionali. Il multilateralismo e la cooperazione sono fondamentali per rispondere alle sfide globali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aprendo il G20 di Matera. "L'Italia sostiene un multilateralismo efficace con una leadership dell'Onu", ha aggiunto. Il ministro ha poi sottolineato che "la pandemia ha evidenziato la vulnerabilità" del commercio internazionale: "Un commercio libero, equo, inclusivo e basato sul rispetto di regole condivise è essenziale per contrastare la pandemia e promuovere una ripresa sostenibile, che renda le nostre economie più verdi e digitali". Il G20 dovrà "continuare a fornire un forte sostegno alla riforma dell'organizzazione mondiale del Commercio", ha proseguito il ministro.(ANSA).