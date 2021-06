Di Maio, partner commerciali con Cina ma alleati con Usa

ROMA, 28 GIU - "L'Italia è un forte partner commerciale della Cina, abbiamo relazioni storiche, ma non vanno a interferire con le relazioni che noi abbiamo con Usa e Nato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una conferenza stampa col segretario di Stato Usa Antony Blinken. "L'Italia è alleata degli Usa, partner Nato e Ue, e questa non è soltanto un'alleanza strategica ma di valori che permette alle nostre democrazia di poter affrontare questioni come i diritti umani dove l'Italia è stata in prima linea", ha sottolineato. (ANSA).