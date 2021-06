Merkel insiste su summit Ue con Putin

BERLINO, 28 GIU - Angela Merkel continua a insistere sulla necessità di un incontro fra l'Europa e il presidente russo, Vladimir Putin: "Il rapporto fra Russia e Ue non è affatto buono al momento, ma anche durante la guerra fredda si parlava gli uni con gli altri", ha detto la cancelliera, oggi insieme al premier francese, Jean Castex, in un incontro digitale delle assemblee parlamentari francese e tedesca. "Non parlare non è il modo per risolvere i problemi", ha aggiunto. (ANSA).