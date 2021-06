Libano: manifestazioni contro il caro-vita, 20 feriti

BEIRUT, 27 GIU - Quasi venti persone, tra manifestanti e soldati, sono rimaste ferite nelle manifestazioni di stanotte in Libano, degenerate in scontri, sull'onda della protesta per la crisi economica ed un altro deprezzamento record della valuta nazionale. A Tripoli alcuni manifestanti hanno tentato di prendere d'assalto edifici pubblici, tra cui un'agenzia della Banca centrale, ma l'esercito si è schierato e la calma è tornata nelle prime ore del mattino. Un'associazione di soccorso con sede a Tripoli, le cui ambulanze sono state inviate sul campo, ha riportato "18 feriti, civili e militari, di cui quattro che hanno dovuto essere ricoverati in ospedale". Alcuni sono stati feriti da proiettili di gomma, altri da schegge di una granata assordante. Da parte sua, l'esercito ha riferito in un comunicato che dieci soldati sono rimasti feriti, nove dei quali quando "giovani in motocicletta hanno lanciato granate stordenti contro un'unità dell'esercito". La crisi della valuta è accompagnata da una carenza di carburante che ha causato file interminabili davanti alle stazioni di servizio per più di due settimane. (ANSA).