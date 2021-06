Miami: fuoco complica ricerche, famiglie dispersi frustrate

NEW YORK, 27 GIU - Le ricerche continuano serrate fra le macerie del palazzo crollato a Miami. I soccorritori scavano senza sosta, avvicendandosi ogni 15 minuti per non esporsi troppo alle fiamme che si sono sviluppate fra le macerie e che ostacolano i soccorsi. Fra le famiglie dei 159 dispersi la frustrazione aumenta con il passare delle ore di fronte alla mancanza di risposte sull'accaduto. Le autorità forniscono ai familiari due aggiornamenti al giorno su come procedono le ricerche. (ANSA).