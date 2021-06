Blinken, 'forte rapporto tra Usa e Italia'

ROMA, 27 GIU - "Felice di essere in Italia per sottolineare l'importanza dell'unità transatlantica e del forte rapporto USA-Italia. Non vedo l'ora di incontrare le mie controparti, co-presiedere la Ministeriale della Coalizione per sconfiggere l'Isis e partecipare alla Riunione Ministeriale del G20 a Matera". E' il tweet del segretario di Stato Usa Antony Blinken al suo arrivo a Roma, dove è in corso una colazione di lavoro con il ministro Luigi Di Maio. "Le relazioni tra Stati Uniti e Italia - sottolinea l'Ambasciata americana a Roma su Twitter - svolgono un ruolo importante nel garantire la sicurezza transatlantica, nell'organizzare il sostegno al progresso in Libia e nell'affrontare le minacce condivise nel Mediterraneo e nel mondo". (ANSA).