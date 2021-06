Covid: rinviato test discoteche in Francia, pochi volontari

PARIGI, 26 GIU - Le due serate di test previste per oggi nei locali notturni di Parigi per verificare i rischi di trasmissione del Covid nelle persone vaccinate sono state rinviate "a data da destinarsi" per mancanza di volontari sufficienti, hanno annunciato gli organizzatori. "I team scientifici, logistici e artistici rimangono mobilitati e uniti su questo progetto per un esperimento che si terrà in un secondo momento quando tutte le condizioni necessarie per la sua realizzazione saranno più favorevoli per la ricerca", precisano sui social gli organizzatori di questo esperimento, chiamato "Torna di notte". (ANSA).