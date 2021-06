Draghi, la variante Delta crea incertezza sulla ripresa

ROMA, 25 GIU - "La variante Delta sta creando incertezza anche sulla ripresa economica". Lo ha detto il premier Mario Draghi a Bruxelles, mettendo in guardia su possibili nuove ondate: "A settembre - ha detto - non vogliamo trovarci nella stessa situazione dello scorso anno. In un anno avremo pure imparato qualcosa". (ANSA).