Gb: Sun pubblica le foto di Hancock con la presunta amante

ROMA, 25 GIU - Guai in vista per il ministro della Salute britannico Matt Hancock dopo che il tabloid Sun ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono intento ad abbracciare e, sembrerebbe baciare, una sua consulente. Le immagini, scrive il giornale, risalgono al mese scorso e sono state scattate negli uffici del governo a Whitehall. La donna in compagnia del ministro si chiama Gina Coladangelo ed è direttore e azionista della società di lobbying Luther Pendragon. Sposata con il fondatore del brand di moda Oliver Bonas, tre figli, l'anno scorso è stata nominata da Hancock prima consigliere non retribuita del ministero, poi direttore non esecutivo per 15.000 sterline l'anno, secondo quanto riportato da Bloomberg. I due si conoscono dai tempi dell'università a Oxford. Il Sun denuncia lo "scandaloso flirt con i soldi dei contribuenti" citando fonti non meglio identificate secondo le quali la storia era nota da tempo. Il tabloid pubblica anche una foto recente della moglie di Hancock, Martha Hoyer Millar, che esce di casa con il loro cane, sottolineando che la donna porta ancora la fede al dito, con tanto di ingrandimento del particolare. Mentre i Laburisti chiedono di fare luce su un eventuale conflitto di interessi, membri del governo smorzano le polemiche sul nascere. Interpellato stamattina sulla vicenda, il ministro dei Trasporti Grant Shapps ha detto: "La vita privata di una persona deve restare privata, siamo nel XXI secolo". (ANSA).