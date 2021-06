L'ambasciatore Usa è tornato a Mosca

MOSCA, 24 GIU - L'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, John Sullivan, è tornato a Mosca e auspica "relazioni stabili e prevedibili" tra gli Usa e la Russia: lo riferisce l'agenzia Interfax citando lo stesso diplomatico. "Sono lieto di essere tornato a Mosca e sono pronto a lavorare con il team esperto e dedicato presso la missione degli Stati Uniti in Russia per portare avanti la politica estera degli Stati Uniti in Russia. Non vedo l'ora di lavorare con i nostri colleghi del governo russo per portare avanti il ;;nostro obiettivo di una relazione stabile e prevedibile tra Usa e Russia", ha detto l'ambasciatore a Interfax. "Dovremmo cooperare dove è nel nostro reciproco interesse - ha affermato il diplomatico - e dove abbiamo disaccordi, e abbiamo disaccordi significativi, è importante avere un dialogo aperto e franco". (ANSA).