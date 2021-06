Merkel, quarantena da Gb sia obbligatoria in tutta l'Ue

ROMA, 23 GIU - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha espresso l'auspicio che chi arriva dal Regno Unito sia messo in quarantena in qualsiasi Paese dell'Ue. Lo riporta il Guardian. "In Germania, se vieni dalla Gran Bretagna, devi metterti in quarantena - e non è così in tutti i Paesi europei. Mentre vorrei che fosse così", ha detto parlando al Bundestag. La cancelliera aveva criticato nei giorni scorsi il Portogallo, dove è consentito l'ingresso dei turisti britannici senza quarantena. (ANSA).