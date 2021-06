Mosca, con Europa situazione esplosiva, allentare tensioni

MOSCA, 23 GIU - La situazione in Europa è esplosiva e richiede decisioni per la de-escalation. Lo ha detto il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, alla conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale. "Nel complesso la situazione in Europa è esplosiva e richiede misure specifiche per la de-escalation. La parte russa ha proposto una serie di misure. Per esempio ha presentato una proposta per spostare le aree delle esercitazioni lontano dalla linea di contatto", ha detto il capo della difesa, riferendosi ai confini della Russia con i Paesi europei della Nato. (ANSA).