Covid: India, test per usare droni in campagna vaccini

NEW DELHI, 22 GIU - L'India sta sperimentando da ieri la consegna con droni dei vaccini anti-Covid: il governo di Delhi ha autorizzato 20 società a condurre voli sperimentali che superino i 450 metri di distanza fissati dalla legge per i droni, per verificare la possibilità di raggiungere le aree più remote del Paese, dove i presidi medici sono inesistenti e le strade spesso difficilmente praticabili. La prima società a condurre un test è stata la Throttle Aerospace Systems, che ha fatto volare due droni nello stato del Karnataka; uno trasportava un carico di un chilogrammo e ha volato per 20 chilometri, l'altro trasportava 2 kg e ha volato per 15 km. Secondo Samiran Panda, epidemiologo dell' Indian Coucil of Medical Research, l'uso dei droni "potrebbe dare una svolta sostanziale alla campagna di vaccinazione del Paese, contribuendo a raggiungere i gruppi prioritari nelle aree più lontane", riporta il quotidiano The Hindu. L'uso dei droni, tuttavia non è ancora stato ufficialmente inserito tra le procedure previste dalla campagna nazionale vaccinale, che nelle ultime ore vede una notevole accelerazione: solo ieri nel Paese sono stati vaccinati ottio milioni di cittadini. (ANSA).