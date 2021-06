Giocatore Nfl annuncia di essere gay, primo della storia

NEW YORK, 21 GIU - Carl Nassib dei Las Vegas Raiders è il primo giocatore attivo della National Football Association a fare coming-out. Nassib ha annunciato di essere gay e di "averlo voluto dichiarare giù da tempo. Ora mi sento a mio agio a farlo". Il 28enne è alla sua sesta stagione nella Nfl e alla seconda nei Raiders. "Mi auguro che un un giorno video come questi e tutto il processo del coming out non siano più necessari", aggiunge. (ANSA).