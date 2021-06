Parigi, dopo 17 anni torna a vivere la Samaritaine

PARIGI, 21 GIU - "La Samaritaine riapre le porte. Dopo 17 anni di attesa, Parigi ritrova uno dei suoi capolavori architettonici. Un grande magazzino, così come concepito alla fine del XIX secolo, con asili nido e case popolari. E la creazione di 3.000 posti di lavoro. Il nostro patrimonio è più vivo che mai": lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron, in occasione della riapertura a Parigi dei grandi Magazzini La Samaritaine, vera e propria 'cattedrale del commercio' attraverso la storia, nel cuore della capitale. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo e il presidente del colosso del lusso LVMH che ha finanziato i lavori, Bernard Arnault. L'apertura al pubblico è prevista per il 23 giugno. (ANSA).