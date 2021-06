Giornata yoga, sessione di pratica alla Farnesina

ROMA, 21 GIU - La Farnesina celebra la Giornata Internazionale dello Yoga che si celebra oggi 21 giugno. Alle 19 è prevista, insieme all'Ambasciata d'India in Italia una sessione di pratica nel cortile d'onore del Maeci, allo scopo di diffondere un messaggio di positività, benessere, reciproca comprensione e rispetto per l'ambiente. All'evento è prevista la presenza del Sottosegretario agli Esteri Manlio di Stefano e dell'Ambasciatrice d'India in Italia, Neena Malhotra. Mentre il maestro Yoss Giancarlo Miggiano, coadiuvato dai suoi allievi, terrà una lezione per 120 partecipanti, nel pieno rispetto delle disposizioni sul distanziamento di sicurezza. I partecipanti - riferisce la Farnesina - indosseranno una speciale maglietta celebrativa realizzata dall'Ambasciata indiana e utilizzeranno dei tappetini ecosostenibili made in Italy messi a disposizione da un'azienda italiana. Secondo il Sottosegretario Di Stefano, nella fase più acuta della pandemia "lo Yoga ha aiutato molte persone a mantenere il pieno equilibrio fisico e mentale, ad essere più consapevoli delle proprie scelte e del proprio modo di porsi nei confronti del prossimo, a rispettare il mondo in cui viviamo". La Giornata Internazionale dello Yoga è una ricorrenza sancita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 69/131 del 2014, che ha voluto così riconoscere la straordinaria diffusione della millenaria disciplina sportivo-filosofica praticata in Italia da 3 milioni di appassionati e da oltre 200 milioni a livello globale.(ANSA).