Iran: Ue, Raisi? Spero non colpisca negoziato su nucleare

BRUXELLES, 21 GIU - Il nuovo presidente in Iran, Ebrahim Raisi? "Spero che non colpisca i negoziati sull'accordo sul nucleare in corso a Vienna, questa è la questione più importante". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, arrivando al consiglio Esteri a Lussemburgo. Le trattative "al tavolo" sono difficili ma proseguono e ci aspettiamo che il cambio di leadership non colpisca le possibilità di raggiungere un accordo", ha spiegato rispondendo ai giornalisti. (ANSA).