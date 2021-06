Gb: media, Archie non sarà principe, per volere di Carlo

ROMA, 20 GIU - Il principe Carlo non consentirà che Archie, suo nipote figlio di Harry e Meghan, diventi a sua volta principe, nemmeno quando - e se - lui sarà re. O almeno questa è la sua intenzione secondo il Mail on Sunday, che rivela la volontà del principe di Galles di modificare alcune regole con lo scopo di ridurre il numero dei principali titoli reali che, a suo dire, sarebbero troppi a pesare sui contribuenti. Una mossa questa, scrive ancora il tabloid nella sua versione online della domenica, che avrebbe scatenato la reazione ormai nota al mondo di Harry e Meghan e le accuse nella altrettanto famosa intervista con Oprah. La fonte cui fa affidamento il Mail on Sunday sarebbe vicina ai Sussex, ma i dettagli dei piani di Carlo per un alleggerimento della monarchia non sono mai stati rivelati. Si tratta quindi di indiscrezioni, secondo le quali nelle intenzioni di Carlo i titoli reali verrebbero riconosciuti soltanto agli eredi al trono e ai loro più stretti familiari, sarebbero quindi solo questi a godere del sostegno finanziario pubblico, attraverso il Sovreign Grant che di fatto finanzia le attività dei reali, e a godere della protezione della Polizia che è finanziata dai contribuenti. (ANSA).