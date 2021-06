Belgio: crollo cantiere, bilancio sale a 5 morti e 9 feriti

ROMA, 20 GIU - E' salito a cinque morti e nove feriti il bilancio definitivo dell'incidente avvenuto venerdì pomeriggio in un cantiere edile ad Anversa, in Belgio. Le vittime sono cinque operai tra cui tre portoghesi, un russo e un romeno. Stavano costruendo un complesso scolastico, che è parzialmente crollato. Lavoravano per un subappaltatore dell'impresa edile olandese Democo. Tre dei feriti sono ricoverati in terapia intensiva, ma non sarebbero in pericolo. Il re belga Filippo e il primo ministro Alexander De Croo hanno visitato ieri il sito dell'incidente, su cui è stata aperta un'indagine. (ANSA).