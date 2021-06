Iran: Khamenei, sconfitto boicottaggio e propaganda nemici

TEHERAN, 19 GIU - La Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha affermato oggi che l'elettorato ha partecipato alle presidenziali di ieri nonostante la propaganda per il boicottaggio di quelli che ha definito "i media mercenari del nemico e alcuni individui ingenui". Secondo la Guida, citata dalla televisione di Stato, "né i problemi economici, né la pandemia né la propaganda dei nemici che cercavano di deludere il popolo per non farlo votare, hanno potuto minare la determinazione della nazione". (ANSA).