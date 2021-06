Russia: oggi congresso del partito di Putin a 3 mesi da voto

MOSCA, 19 GIU - Il partito di Putin "Russia Unita" terrà oggi il suo congresso prima delle elezioni parlamentari in programma a settembre. L'evento, durante il quale saranno designati i candidati del partito e sarà delineato il programma elettorale, si svolge in un momento in cui le autorità russe sono accusate di aver inasprito la repressione contro l'opposizione. L'avversario numero uno di Putin, Alexiei Navalny, si trova in carcere per motivi ritenuti di matrice politica e le sue organizzazioni sono state bollate come "estremiste" da un tribunale di Mosca, mentre Putin ha firmato una legge che vieta a membri e sponsor dei gruppi definiti "estremisti" di candidarsi alle elezioni. Negli ultimi anni la popolarità di Russia Unita si è ridotta, anche sulla scia della stagnazione economica. Secondo un recente sondaggio del centro demoscopico statale Vtsiom, il 30% degli elettori sostiene il partito di Putin. Il rating del leader del Cremlino è però più alto e, sempre secondo Vtsiom, è attorno al 61,5%. Putin dovrebbe intervenire durante il congresso del partito. (ANSA).