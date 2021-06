Grecia: svolta shock in omicidio britannica, marito confessa

ROMA, 18 GIU - Il caso aveva tenuto la Grecia con il fiato sospeso per settimane: adesso la svolta shock per l'omicidio ad Atene di Caroline Crouch, ventenne britannica, dopo la confessione del marito, l'ex pilota 33enne Babis Anagnostopoulos, resa alle autorità poco dopo aver partecipato ad una funzione in memoria della moglie, sull'isola di Alonissos, dove la giovane donna era cresciuta. Lo riferisce la Bbc. Era stato proprio Anagnostopoulos ad aver fornito alla Polizia la versione dell'aggressione in casa, l'11 maggio scorso, da parte di tre scassinatori che, a suo dire, lo avevano anche legato, mentre soffocavano la moglie Caroline e portavano via 15mila euro in contanti dall'appartamento, nel quartiere ateniese di Glyka Nera, dove la coppia viveva con il loro bambino piccolo. Una versione che non aveva però mai convinto fino in fondo gli investigatori: non c'erano tracce. O comunque quanto raccolto dalla Scientifica non coincideva con il racconto del 33enne. Così è stata la tecnologia a gettare luce sull'accaduto: intanto dallo smart watch di Caroline si è riuscito a capire che il cuore della giovane batteva ancora nell'orario in cui il marito aveva dichiarato che era stata uccisa. Inoltre il rilevatore di attività del telefono di Anagnostopoulos ha rivelato che nell'orario in cui lui sosteneva di essere stato legato e immobilizzato si aggirava invece per l'appartamento. Indicazioni sufficienti per indurre gli investigatori a scavare ancora, a insistere, fino ad ottenere la confessione dopo otto ore di interrogatorio. Non è però ancora chiaro il movente. (ANSA).