Navalny, su di noi a Ginevra Putin ha mentito

MOSCA, 17 GIU - "Avete per caso un dizionario a portata di mano? Cercate, per favore, come si chiama il disordine mentale che porta una persona, dopo una lunga permanenza al potere, quantità infinite di denaro e abuso di acqua-discoteca, a mentire tutto il tempo. E Intendo proprio sempre, non una parola di verità". È il commento comparso sul profilo Instagram di Alexey Navalny rispetto alle parole di ieri di Vladimir Putin a Ginevra, secondo il quale l'organizzazione dell'oppositore avrebbe distribuito informazioni su come costruire "Molotov" e il suo fondatore avrebbe scelto "consciamente" di riparare all'estero per curarsi. (ANSA).