Usa: è legge in Texas avere armi senza licenza e controlli

NEW YORK, 17 GIU - Il governatore del Texas, Greg Abbott, firma il provvedimento che consente di detenere un'arma senza licenza, controlli e addestramento. A partire dal primo settembre chiunque abbia più di 21 anni nello stato potrà circolare con un'arma a meno che non sia un pregiudicato o sia soggetto a particolari restrizioni legali. La misura fa discutere da tempo con le organizzazioni contro le armi che hanno gridato allo scandalo, convinte che il provvedimento aumenti i rischi per i cittadini. (ANSA).