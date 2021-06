Nucleare: Cina plaude a Usa-Russia su stabilità strategica

PECHINO, 17 GIU - La Cina accoglie con favore il consenso raggiunto da Usa e Russia sulla prosecuzione del dialogo per la stabilità strategica. I due maggiori Paesi in possesso di armi nucleari "hanno una responsabilità più alta nel disarmo atomico", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, in merito al summit tenuto ieri tra i presidenti Joe Biden e Vladimir Putin. Pechino "ha sempre spinto affinché gli Stati dotati di armi nucleari riducano congiuntamente il rischio di guerra nucleare ed è disposta ad avere dialoghi bilaterali o nell'ambito della P5", il club dei cinque Paesi con più testate al mondo. (ANSA).