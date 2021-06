Covid: Francia; Véran, 'discoteche riapriranno a luglio'

PARIGI, 17 GIU - La Francia, oggi per il primo giorno dall'estate scorsa senza mascherine all'aperto, si appresta a riaprire anche le discoteche. Per il ministro della Salute, Olivier Véran, i locali notturni e le sale da ballo "potranno riaprire nel mese di luglio". "L'epidemia - ha detto Véran invitato negli studi di BFM TV - è in rapida discesa e presto sarà sotto controllo". "Noi - ha continuato - stiamo revocando alcune restrizioni poiché la situazione lo consente. Il numero dei casi è in calo del 40% ad ogni settimana". Ieri, con un anticipo di una decina di giorni sul calendario previsto, il premier Jean Castex ha annunciato la fine dell'obbligo di mascherine all'esterno già da oggi e la fine del coprifuoco da domenica prossima. (ANSA).