Kenya: al via festival per adottare gli elefanti

ROMA, 15 GIU - Il ministro del turismo del Kenya ha dato il via a un festival che dà il nome agli elefanti per promuoverne la tutela. Lo rende noto la Bbc, specificando che l'evento culminerà in una cerimonia ufficiale il 12 agosto, Giornata mondiale dell'elefante. Coloro che contribuiscono alla loro difesa avranno la possibilità di adottare un elefante e dargli un nome, mentre il secondo nome sarà dato dagli anziani della comunità Maasai, in base alla storia e al profilo dei pachidermi. La cerimonia si terrà presso il Parco nazionale di Amboseli, che ospita più di 3.000 elefanti su una popolazione totale di oltre 34.000 nel Paese. Il Kenya sta portando avanti il suo primo censimento della fauna selvatica con l'obiettivo di raccogliere dati cruciali per la sua tutela. Gli elefanti, infatti, sono spesso vittime dei bracconieri a causa delle loro zanne. (ANSA).