Airbus-Boeing: Ue-Usa, tregua su dazi per 5 anni

BRUXELLES, 15 GIU - L'Ue e gli Usa annunceranno oggi un accordo per la sospensione per i prossimi 5 anni dei dazi legati al contenzioso sui sussidi ad Airbus e Boeing: l'intesa darà alle parti tutto il tempo necessario per trovare un accordo definitivo sul lungo periodo per chiudere definitivamente la disputa. Lo scrive l'agenzia Afp in base alle informazioni raccolte da una fonti europee. (ANSA).