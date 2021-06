Cina contro la Nato,'esagerate con la teoria della minaccia'

PECHINO, 15 GIU - La Cina ha accusato la Nato di "creare scontri" dopo l'accordo raggiunto dagli alleati occidentali su un'azione comune di contrasto alle politiche, spesso aggressive, di Pechino. Una nota dell'ambasciata cinese presso l'Unione europea ha sollecitato l'Alleanza Atlantica a "vedere razionalmente lo sviluppo della Cina, a smettere con l'esagerare le varie forme di 'teoria della minaccia cinese' e a non usare gli interessi legittimi e i diritti legali della Cina come scuse per manipolare la politica del gruppo". Nel vertice annuale Nato di ieri a Bruxelles, la Cina è finita per la prima volta nella lista dei "rischi" per la sicurezza. (ANSA).