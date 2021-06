Biden, dirò a Putin che ci sono linee rosse da non superare

NEW YORK, 14 GIU - La morte di Alexey Navalny sarebbe una tragedia, mostrerebbe che la Russia non vuole seguire le norme internazionali. Lo afferma Joe Biden, sottolineando che dirà al presidente russo Vladimir Putin che ci sono delle 'linee rosse' che non si possono superare. "Gli Usa non cercano il conflitto con la Russia ma risponderanno se Mosca continuera' le sue attivita' ostili", ha evidenziato. (ANSA).