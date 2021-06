Covid: India, il Taj Mahal riapre dopo due mesi

ROMA, 14 GIU - Uno dei monumenti più famosi al mondo, il Taj Mahal, riapre i battenti tra due giorni, il 16 giugno, dopo la sua chiusura dovuta all'ondata devastante di casi di coronavirus In India. Lo riporta il Guardian. Nonostante il calo di contagi in diverse parti del continente i visitatori del Taj Mahal dovranno comunque seguire alcune regole come non toccare le superfici di marmo e passare su una superficie che igienizzerà le suole delle scarpe prima di entrare. I biglietti si potranno acquistare solo online. Il governo indiano ha annunciato che il 16 giugno riapriranno anche altri siti storici protetti dall'Archeological Survey of India, tra cui il Forte Rosso di Delhi e il monumento buddista Ajanta Caves. (ANSA).