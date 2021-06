Putin, accuse su cyberattacchi in Usa sono ridicole

NEW YORK, 14 GIU - Vladimir Putin bolla come "ridicole" la accuse americane secondo le quali hacker russi o il governo di Mosca sarebbero dietro ai cyberattacchi negli Stati Uniti. "Siamo stati accusati di molte cose. Dalle interferenze sulle elezioni ai cyberattacchi e mai è stata prodotta una prova che lo dimostrasse. Si tratta di accuse infondate", dice Putin a Nbc. Nel corso di un'intervista diffusa oggi, a due giorni dal suo primo faccia a faccia con Joe Biden a Ginevra il leader del Cremlino si è detto aperto alla possibilità di uno scambio di prigionieri tra la Russia e gli Usa. "Sì, sì, certo", ha risposto il leader del Cremlino al suo intervistatore su un possibile scambio tra i due americani detenuti in Russia, Paul Whelan e Trevor Reed, e alcuni russi in carcere negli Stati Uniti. (ANSA).