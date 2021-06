Fondatore Twitter Jack Dorsey pubblica tre bandiere Nigeria

ROMA, 14 GIU - Il fondatore di Twitter, Jack Dorsey, ha twittato oggi tre bandiere nigeriane, senza aggiungere commenti. I media locali hanno interpretato il messaggio come un sostegno alle proteste avvenute sabato in Nigeria contro il malgoverno e la sospensione della piattaforma social. Il tweet di Dorsey ha suscitato i commenti dei nigeriani che utilizzano reti virtuali private per accedere a Twitter, in trattative con il governo nigeriano dopo la sua messa al bando lo scorso 4 giugno. Il divieto di utilizzare Twitter è seguito alla cancellazione di un tweet del capo dello Stato nigeriano Mohammadu Buhari, anche se la presidenza ha negato un collegamento tra i due fatti. Dorsey aveva già attirato l'ostilità delle autorità in passato, quando è parso sostenitore delle proteste dello scorso anno contro la brutalità della polizia diventate note a livello internazionale con l'hashtag #EndSARS. Sabato i nigeriani sono scesi in piazza per manifestare contro malgoverno, mancanza di democrazia e divieto di usare Twitter. La polizia ha lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti e molti di loro sono stati arrestati, secondo i media locali. Nel suo discorso di sabato, in occasione della Giornata della democrazia nel Paese, il presidente Buhari ha ammesso di non essere riuscito a porre fine all'insicurezza in Nigeria, come invece promesso alla sua elezione nel 2015. (ANSA).