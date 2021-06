Covid: portavoce Merkel, via misure per gradi, ma cautela

BERLINO, 14 GIU - "Siamo felici che l'incidenza cali e le misure un po' per volta dovranno essere sollevate. Ammoniamo alla cautela e a non allentare troppo velocemente, soprattutto per quel che riguarda l'uso delle mascherine protettive negli spazi chiusi. Non dobbiamo scordare che ci sono ancora in circolazione varianti pericolose del virus". Lo ha detto la portavoce della cancelliera Angela Merkel Martina Fietz, in conferenza stampa a Berlino, commentando le parole del ministro della Salute, il quale ha affermato di ritenere possibile far decadere l'obbligo delle mascherine nei luoghi aperti alla luce del basso numero dio casi. (ANSA).