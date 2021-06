Covid: ministro tedesco, stop obbligo mascherina all'aperto

BERLINO, 14 GIU - Alla luce del forte calo del numero die contagi di Covid si può fare a meno della mascherina a partire dai luoghi all'aperto: è quello che ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn. "Di fronte al calo dei casi dovremmo procedere per gradi. Un primo passo può essere la fine dell'obbligo della mascherina protettiva nei luoghi aperti", ha affermato parlando alla Funke Mediengruppe. "Nelle regioni in cui l'incidenza è particolarmente bassa questo può avvenire anche all'interno. L'indicazione rimane comunque questa: in caso di dubbio meglio indossare la mascherina. Soprattutto quando si viaggia e negli incontri negli spazi interni", ha aggiunto. (ANSA).