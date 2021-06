G7: Von der Leyen, firmiamo importante patto sul clima

BRUXELLES, 13 GIU - "Sulla strada per la Cop 26. I partner del G7 stanno firmando un importante impegno congiunto per l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 (come ultimo termine) e per mantenere alla portata l'aumento della temperatura di 1,5 gradi. Faremo tutto il possibile per attenerci all'1,5%". Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, su Twitter. (ANSA).