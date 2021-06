Cina: esplosione in Hubei, i morti salgono a 12

PECHINO, 13 GIU - E' salito a 12 il bilancio dei morti provocati dalla forte esplosione di una conduttura del gas avvenuta questa mattina in un complesso residenziale nel distretto di Zhangwan della città di Shiyan, nella provincia di Hubei: lo hanno reso noto funzionari locali sottolineando che i feriti sono oltre 140. Proseguono in queste ore le ricerche delle squadre di soccorso, ma non è chiaro quante persone potrebbero essere ancora sotto le macerie. Alcuni video ripresi dai residenti mostrano che l'esplosione, avvenuta vicino a un mercato affollato, ha distrutto numerosi edifici. (ANSA).