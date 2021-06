Blinken a Yang, 'serve trasparenza sull'origine del Covid'

NEW YORK, 11 GIU - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha messo in evidenza l'importanza della cooperazione con la Cina sul Covid e chiesto a Pechino "trasparenza" sulle origini del virus nel corso del colloquio con Yang Jiechi, componente del Politburo e direttore dell'Ufficio Affari esteri del Partito comunista. In un tweet, Blinken parla di una colloquio "costruttivo. Continueremo con una diplomazia pratica e orientata ai risultati con Pechino sulle sfide globali". (ANSA).