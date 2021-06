G7: Draghi vede Johnson, sintonia su politica verde

CARBIS BAY, 11 GIU - Un confronto "sulle esperienze dei rispettivi Paesi" di fronte all'emergenza Covid è stato oggi fra i temi di un faccia a faccia bilaterale di mezz'ora fra Mario Draghi e Boris Johnson che ha preceduto il vertice G7 di Carbis Bay, in Cornovaglia. Il premier italiano e quello britannico - riferisce Downing Street - hanno poi discusso "dell'importanza" di una ricostruzione post pandemia fondata su una politica "più verde" e della necessità di rispettare l'impegno globale di mettere sul piatto 100 miliardi di dollari all'anno per aiutare le economie dei Paesi meno ricchi a far fronte alla battaglia contro i cambiamenti climatici. (ANSA).