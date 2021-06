Lavoro minorile, primo aumento nel mondo in 20 anni

GINEVRA, 10 GIU - Il lavoro minorile è aumentato a livello globale l'anno scorso per la prima volta negli ultimi 20 anni e la crisi legata al coronavirus minaccia di spingere altri milioni di giovani verso lo stesso destino: è quanto emerge da un rapporto congiunto realizzato dall'Organizzazione internazionale del Lavoro (Ilo) e dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e pubblicato oggi. Secondo le due organizzazioni, all'inizio del 2020 i bambini costretti a lavorare nel mondo eran 160 milioni, pari ad un incremento di 8,4 milioni in soli quattro anni. (ANSA).