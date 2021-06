Austin mobilita Pentagono, Cina sfida numero uno per Usa

WASHINGTON, JUN 9 - Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha firmato una direttiva interna per concentrare gli sforzi del dipartimento della Difesa nel fronteggiare la Cina come la sfida numero uno del Paese. Austin ha accolto le raccomandazioni della task force sul Dragone che aveva creato in febbraio. "Le iniziative che sto promuovendo oggi si inseriscono nel più ampio approccio del governo Usa verso la Cina e contribuiranno allo sviluppo della strategia di difesa nazionale su cui stiamo lavorando", ha detto. (ANSA).