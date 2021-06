Covid: in Brasile superati i 17 milioni di contagiati

BRASILIA, 09 GIU - Il Brasile ha superato i 17 milioni di contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore quando si è avuto il numero più alto di decessi in un giorno solo da oltre un mese, secondo le segreterie statali alla Salute. Il colosso latinoamericano ha registrato ieri 52.448 nuovi casi, portando il totale a 17.038.260 dall'inizio della pandemia. La media mobile è stata di 58.955 contagi al giorno nell'ultima settimana, con una flessione del 10% rispetto alla media calcolata due settimane fa. Allo stesso tempo, il numero delle vittime per Covid è salito a 477.307, compresi i 2.693 registrati ieri, che è risultato il giorno con il maggior numero di morti dal 5 maggio. Ciò nonostante, la media mobile è stata di 1.714 morti al giorno nell'ultima settimana, in calo del 7% rispetto alla media di due settimane fa. (ANSA).