Europei: Erdogan non andrà a Roma per Italia-Turchia

ISTANBUL, 08 GIU - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non si recherà a Roma per il match inaugurale dell'Europeo venerdì tra Italia e Turchia. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio di Ankara (Tff), Nihat Ozdemir. Il leader turco intende invece recarsi alla seconda partita del girone tra Turchia e Galles, in programma mercoledì 16 giugno a Baku, in Azerbaigian, ha aggiunto Ozdemir, parlando al canale tv A Spor. (ANSA).