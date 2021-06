Di Maio, l'Italia con il G20 protagonista sulla Global tax

ROMA, 08 GIU - Sulla Global tax, "dopo l'accordo raggiunto al G7, che è una buona notizia, il prossimo passaggio vede protagonista l'Italia con il G20". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini per l'evento Pre-Summit Think Tank di 'Made in Italy: Setting a New Course'. Il titolare della Farnesina ha ricordato che "l'Italia aveva provato a fare la digital tax ed aveva ricevuto in risposta la minaccia dei dazi da oltreoceano, ora gli Usa e tutto il mondo hanno raggiunto un accordo". (ANSA).