Nucleare: Zarif, l'Iran rispetta l'accordo

TEHERAN, 08 GIU - "L'Iran rispetta l'accordo sul nucleare. Basta leggere il paragrafo 36": lo ha detto il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif rispondendo al suo omologo americano, Antony Blinken, secondo il quale non è chiaro se Teheran sia disposta a prendere provvedimenti per tornare al rispetto dell'accordo. Non è chiaro se il presidente Joe Biden e Blinken siano pronti a seppellire la fallita politica di "massima pressione" dell'ex presidente Donald Trump e del suo segretario di stato Mike Pompeo, e a cessare di usare il terrorismo economico come "leva" di contrattazione, ha scritto ieri sera Zarif in un messaggio su Twitter. "È ora di cambiare rotta", ha aggiunto. L'Iran sostiene che l'Articolo 36 dell'accordo sul nucleare gli consente di ridurre gradualmente i propri obblighi se altre parti non rispettano l'intesa. (ANSA).