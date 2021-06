Morto Dushman, l'ultimo liberatore di Auschwitz

ROMA, 07 GIU - E' morto in Germania a 98 anni David Dushman, l'ultimo dei soldati dell'Armata Rossa che liberarono il campo di sterminio nazista di Auschwitz. Lo riferisce Bbc. Dushman, ebreo veterano dell'Armata, dopo la Guerra divenne un eccellente spadaccino olimpionico e poi allenatore come sottolinea il Cio. L'uomo, che all'epoca aveva 21 anni usò il proprio carrarmato per abbattere la recinzione elettrica del campo il 27 gennaio del 1945. (ANSA).