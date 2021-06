Perù: spoglio 40% schede, Fujimori in testa su Castillo

LIMA, 07 GIU - L'Ufficio nazionale dei processi elettorali (Onpe) del Perù ha reso noto che con lo spoglio giunto al 40,03% delle schede elettorali del ballottaggio presidenziale svoltosi ieri, la candidata Keiko Fujimori è in testa con il 52,9% mentre Pedro Castillo è al 47,09%. Il risultato non è ancora consolidato, ha indicato il presidente dell'Onpe, Piero Corvetto, perché nel centro di computo sono arrivati i dati riguardanti i centri urbani più importanti, dove la leader della destra ha il suo bacino elettorale. Il maestro di sinistra Castillo riceve invece i suoi consensi in zone più remote della Sierra centrale, del sud e della regione amazzonica. (ANSA).